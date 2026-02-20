Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 16:28

Названа главная опасность умных пылесосов, о которой многие не знают

IT-эксперт Геллер: умные пылесосы могут тайно снимать помещения

Артем Геллер Артем Геллер Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Умные пылесосы могут тайно снимать помещения, заявил NEWS.ru IT-эксперт, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер. По его словам, такие устройства уязвимы для взлома злоумышленниками, что создает риск утечки персональных данных. Он отметил, что проблема информационной безопасности стоит достаточно остро, особенно в случае с недорогими моделями.

Прямая опасность от умных пылесосов вряд ли есть, это редчайшие случаи, когда их взламывают. Сам вопрос кроется в раскрытии персональных данных, так как эти устройства многофункциональные, они видят помещение, даже могут снимать. Постоянно злоумышленники взламывают то веб-камеры, то холодильники. Мы живем в эпоху умных устройств, поэтому это все нам в новинку. Производители тоже особо ничего не предлагают. Мы покупаем устройство и сразу его запускаем. Но по факту у недорогих пылесосов, где разработчик не очень волновался по поводу безопасности, стоят по умолчанию простые пароли. Лучше не нервничать по этому поводу, не так много данных хранится у пылесоса. Поэтому вероятность вреда в случае взлома крайне низкая, — пояснил Геллер.

Ранее эксперт компании F6 по кибербезопасности Сергей Золотухин заявил, что хакеры могут получить доступ ко всем устройствам в доме, а затем и к личным данным при помощи умных пылесосов. Он пояснил, что злоумышленники взламывают эту технику, затем находят уязвимости в роутере и подбирают пароль к Wi-Fi.

хакеры
злоумышленники
технологии
гаджеты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне отказываются от гречки и риса: что с ценами, почему упал спрос
Интернет-пробив, утечка данных: какие «тайны» о Telegram раскрыли в РКН?
Музей истории ГУЛАГа станет Музеем памяти: что известно, кто возглавит
Соцсеть X обжаловала штраф Еврокомиссии в €120 млн за нарушение DSA
Появилось косвенное подтверждение об ударе США по Ирану в ближайшие дни
Появились новые подробности исчезновения вертолета с людьми
В Германии рассказали, как Трамп и Мерц относятся друг к другу
Властям России пообещали астрономические доходы за легализацию одного рынка
В стране Юго-Восточной Азии подготовили аэропорты к вспышке вируса Нипах
Психиатр раскрыл, почему прием антидепрессантов вреден без назначения врача
В Европе запустят проект, в котором учтут уроки конфликта на Украине
Дерматолог назвала простой способ ухода за кожей для мужчин
Названа главная опасность умных пылесосов, о которой многие не знают
Суд определил наказание для экс-главы курской корпорации развития
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 12 БПЛА
Три дочки и ни одного сына: муж расправился с женой из-за любовницы
Цены на яйца взлетели во Франции из-за небывалого дефицита
Новозеландский спортсмен госпитализирован после падения на Олимпиаде
В Москве зафиксировали рекордную высоту снежного покрова
SHAMAN раскрыл, на что его вдохновил лед Байкала
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.