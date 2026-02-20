Названа главная опасность умных пылесосов, о которой многие не знают

Умные пылесосы могут тайно снимать помещения, заявил NEWS.ru IT-эксперт, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер. По его словам, такие устройства уязвимы для взлома злоумышленниками, что создает риск утечки персональных данных. Он отметил, что проблема информационной безопасности стоит достаточно остро, особенно в случае с недорогими моделями.

Прямая опасность от умных пылесосов вряд ли есть, это редчайшие случаи, когда их взламывают. Сам вопрос кроется в раскрытии персональных данных, так как эти устройства многофункциональные, они видят помещение, даже могут снимать. Постоянно злоумышленники взламывают то веб-камеры, то холодильники. Мы живем в эпоху умных устройств, поэтому это все нам в новинку. Производители тоже особо ничего не предлагают. Мы покупаем устройство и сразу его запускаем. Но по факту у недорогих пылесосов, где разработчик не очень волновался по поводу безопасности, стоят по умолчанию простые пароли. Лучше не нервничать по этому поводу, не так много данных хранится у пылесоса. Поэтому вероятность вреда в случае взлома крайне низкая, — пояснил Геллер.

Ранее эксперт компании F6 по кибербезопасности Сергей Золотухин заявил, что хакеры могут получить доступ ко всем устройствам в доме, а затем и к личным данным при помощи умных пылесосов. Он пояснил, что злоумышленники взламывают эту технику, затем находят уязвимости в роутере и подбирают пароль к Wi-Fi.