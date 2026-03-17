17 марта 2026 в 10:32

Пророссийский хакер устроил массовый взлом скрытых камер на Украине

Пророссийский хакер PalachPro устроил массовый взлом камер видеонаблюдения по всей стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на самого компьютерного специалиста. По его словам, речь идет о контроле за приспособлениями наружного и скрытого наблюдения.

Мной были скомпрометированы камеры наружного и скрытого видеонаблюдения в реальном времени. Доступ к более чем шести тысячам устройств административного, военного и городского пользования стал доступен в результате многомесячной подготовки и реализации спецоперации, — отметил хакер.

Он также добавил, что эти данные теперь могут быть использованы для мониторинга перемещения украинских военных, техники и сотрудников силовых структур и администраций. Помимо этого, хакер поделился, что в рамках специальной операции удалось получить доступ к камерам видеонаблюдения, размещенным по всей территории Украины и в районах, граничащих с зоной боевых действий.

Ранее сообщалось, что российские хакеры из группы Dark Warios украли базу данных с телефонными номерами более 1,5 тыс. высокопоставленных украинских офицеров. В списке оказались начальник Центрального управления инженерно-инфраструктурного обеспечения генерал-майор Александр Вьюнник и командующий Силами поддержки ВСУ генерал-майор Дмитрий Герега.

