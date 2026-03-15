Хакеры добрались до телефонных номеров высшего офицерского состава ВСУ

Российские хакеры из группы Dark Warios добыли базу телефонных номеров 1,5 тыс. высокопоставленных украинских офицеров, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, документ считался строго секретным и использовался только внутри командования.

Так, в списке оказались начальники и сотрудники управлений обеспечения вооружениями ПВО, авиационной техники, управления организации материально-технического, продовольственного обеспечения. Среди тех, чьи номера попали к хакерам, — начальник Центрального управления инженерно-инфраструктурного обеспечения генерал-майор Александр Вьюнник и командующий Силами поддержки ВСУ генерал-майор Дмитрий Герега.

Ранее кибергруппировка «Хандала», связанная, как утверждается, с Ираном, опубликовала личные данные 50 высокопоставленных офицеров Военно-воздушных сил Израиля. Раскрытые материалы касаются военнослужащих, которые были непосредственно причастны к ударам по мирным жителям и силам сопротивления.

До этого хакерская группировка Z-Pentest Alliance сообщила о том, что получила административный доступ к системам управления насосами на нескольких объектах критической инфраструктуры Израиля. Им удалось полностью завладеть HMI-системой, предназначенной для управления оборудованием.