Для белых хакеров готовят новые правила в России Немкин: в России подготавливают правила работы для белых хакеров

Доработанный пакет документов по регулированию деятельности белых хакеров находится на рассмотрении правительства РФ, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. По его словам, для развития этого направления необходимо создавать механизмы публичного тестирования информационных систем.

Необходимо модернизировать подходы, создавать экосистему и инструменты, при которых может осуществляться публичное тестирование информационных систем. Сейчас в правительстве находится доработанный пакет документов, учитывающий позицию отрасли и экспертного сообщества. Рассчитываем, что он позволит в ближайшее время выйти на сбалансированное регулирование, — заявил Немкин.

По словам депутата, пентестеры помогают находить уязвимости в ИТ-системах до того, как ими воспользуются злоумышленники. Он также отметил, что за 2025 год белые хакеры выявили почти 14 тысяч уязвимостей в российских компаниях и госструктурах.