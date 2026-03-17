«Сотни гробов»: наземной операции США в Иране предрекли печальный исход Политолог Дудаков: наземная операция в Иране приведет к гибели сотен военных США

США рассматривают в качестве наземной операции в Иране высадку морпехов на острове Харк, где находится крупнейший нефтяной терминал Исламской республики, сказал в беседе с NEWS.ru политолог Малек Дудаков. По его словам, это может стоить жизни сотням американских военных.

В качестве наземной операции сейчас «ястребы» США рассматривают высадку американских морпехов на острове Харк. Это, конечно, будет очень рискованная операция. Остров находится всего лишь в 20 км от континентальной территории Ирана, и если морпехи там высадятся, то по ним, тут же начнут бить дронами, ракетами, артиллерией, — пояснил Дудаков.

По мнению американиста, остров превратится в большую коллективную могилу для солдат американской армии, что точно негативно отразится на позициях президента Дональда Трампа.

Риски, безусловно, имеются. Если с Ближнего Востока пойдут сотнями американские гробы, это похоронит рейтинги Трампа, — заключил собеседник.

Ранее пресс-секретарь комитета по энергетике парламента Исламской республики Эсмаил Хосейни пригрозил превратить остров Харк в «кладбище захватчиков», если США попытаются его оккупировать. По его словам, противников Тегерана ждет сильное унижение.