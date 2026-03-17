17 марта 2026 в 20:39

В Европе заявили, что ЕС окончательно одобрил гигантский займ для Украины

БНР: Евросоюз окончательно согласовал кредит Украине на €90 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Евросоюз уже согласовал кредит для Украины в размере €90 млрд, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). По словам собеседника радиостанции, решение примут в ближайшее время и оно якобы не подлежит пересмотру.

Я ожидаю, что решение по кредиту в €90 млрд <...> будет принято очень скоро. <…> Он согласован и не будет пересмотрен, — заявил источник.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что предстоящий саммит Евросоюза, проведение которого запланировано на 19 марта, обречен на провал. По его словам, лидеры европейских стран по итогам встречи не предложат никаких конкретных решений, а ситуация вокруг передачи Киеву €90 млрд лишь продолжит накаляться.

До этого глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш сообщил, что страна будет блокировать выделение Украине кредита в €90 млрд, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Так Будапешт в очередной раз потребовал от президента Украины Владимира Зеленского снять энергетическую блокаду.

В Европе заявили, что ЕС окончательно одобрил гигантский займ для Украины
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
