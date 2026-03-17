NEWS.ru запустил спецпроект «35 лет без СССР»

NEWS.ru запустил спецпроект, посвященный 35-летию распада СССР

NEWS.ru запустил большой спецпроект, посвященный 35-летию распада Союза Советских Социалистических Республик. Для многих миллионов его граждан крах СССР оказался катастрофой — потерей Родины, крушением идеалов, привычной, благополучной и предсказуемой жизни. Президент России Владимир Путин называл гибель Союза «крупнейшей геополитической катастрофой» ХХ века.

Республики бывшего СССР по-разному прошли эти годы самостоятельности. Где-то удалось построить достаточно успешные государства, кто-то провалился в пучину архаизации и войны. Одни страны почти полностью разорвали связи с Россией, другие смогли выстроить новые взамен утраченных.

Все образовавшиеся на обломках СССР государства — уже не те, что были в момент его распада. В спецпроекте NEWS.ru, который завершится 25 декабря, мы покажем, чего удалось добиться бывшим советским республикам, проследим их путь поражений и побед.

Как это было — читайте и смотрите в спецпроекте NEWS.ru «35 лет без СССР».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший партнер актера Деревянко сел за решетку на шесть лет
Отец Алисы Тепляковой рассказал о первых заработках вундеркинда
Мессенджер Мax опроверг фейк о взломе
«Нужна помощь»: теннисист Медведев столкнулся с проблемой перед турниром
Залужный сбежал с переговоров Зеленского и Стармера
В Европе заявили, что ЕС окончательно одобрил гигантский займ для Украины
Раскрыта истинная причина визитов Зеленского в Европу
В России сбоит один из сервисов «Яндекса»
Не может передвигаться: что с раком Лерчек, как лечат, отпустят ли в Китай
В деле о пожаре на авианосце США нашли неожиданную деталь
Стало известно, может ли Мексика принять матчи Ирана на чемпионате мира
В Сети появился первый трейлер фильма «Дюна 3»
Украину назвали полигоном для испытаний новейшего оружия
В России раскрыли помощника Киева в теракте против российского газовоза
«Сотни гробов»: наземной операции США в Иране предрекли печальный исход
Мясорубка для Трампа, «культурная» русофобия в Риме: что будет дальше
«Я очень разочарован»: Трамп устроил разнос НАТО
«Очень слаб»: Трамп ответил на демарш главы контртеррористического центра
Трамп бесповоротно разочаровался в европейском премьере
Захарова тремя словами ответила на «отставку» Макрона
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
