17 декабря 2025 в 15:50

Путин оценил политику Запада в отношении России после распада СССР

Путин: Запад выстраивал отношения с Россией с позиции силы после распада СССР

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Западные страны после распада Советского Союза выстраивали политику в отношении России преимущественно с позиции силы, заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что в первые годы после распада СССР в России существовали ожидания быстрого вхождения в так называемую цивилизованную западную семью на равноправных условиях, которые не оправдались.

Практически все решалось в отношении России с позиции силы: хлопали по плечу, приглашали на разные мероприятия, но свои интересы на российском направлении Запад продавливал именно силовым способом, — сказал Путин.

Глава государства отметил, что Россия обладает уникальной, «воеванной» армией. Он подчеркнул, что у других стран нет таких вооруженных сил. Особую роль в уникальности войск играет опыт военнослужащих и их осведомленность о состоянии армии, уточнил Путин.

В то же время Вооруженные силы Украины сталкиваются с большим количеством проблем, одна из которых — массовое дезертирство, заявил глава государства. Он уточнил, что на Украине уже возбудили более 100 тыс. уголовных дел по статье о дезертирстве. Это свидетельствует о деградации армии страны, считает Путин.

