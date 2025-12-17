Путин объяснил, чем уникальна российская армия Путин: такой армии, как у России, больше ни у кого нет

Россия обладает уникальной, «воеванной» армией, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на итоговой коллегии Министерства обороны страны. Он подчеркнул, что у других стран нет таких вооруженных сил. Особую роль в уникальности войск играет опыт военнослужащих и их осведомленность о состоянии армии.

Войска совершенно другие, и они воеванные. Такой армии в мире больше нет, просто не существует, — отметил Путин.

В то же время Вооруженные силы Украины сталкиваются с большим количеством проблем, одна из которых — массовое дезертирство, заявил глава государства. Он уточнил, что на Украине уже возбудили более 100 тыс. уголовных дел по статье о дезертирстве. Это свидетельствует о деградации армии республики, считает Путин.

Министр обороны Андрей Белоусов же раскрыл потери украинской армии. По его словам, ВСУ потеряли почти 500 тыс. военных. Кроме того, Киев уже исчерпал весь свой мобилизационный ресурс, считает министр, поэтому принудительный призыв граждан не восполняет потери украинской армии.