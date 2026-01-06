Дуров опроверг зависимость Telegram от инвесторов из России

Сооснователь Telegram Павел Дуров опроверг слухи о зависимости мессенджера от российского капитала. Он подтвердил, что является его единственным владельцем, а также подробно объяснил ситуацию с долговыми обязательствами платформы.

По словам Дурова, он не привлекал инвестиции из России. Облигации, выпущенные в 2021 году, практически полностью погашены и не создают рисков для бизнеса. Кроме того, в ходе недавнего размещения облигаций на $1,7 млрд также не участвовал ни один российский инвестор.

Держатели этих ценных бумаг не получают долю в компании и не могут влиять на ее управление. Все ключевые решения остаются за единственным акционером.

В любом случае держатели облигаций не являются акционерами и не имеют права голоса в решениях Telegram. Я являюсь единственным акционером, — написал Дуров в своем аккаунте.

Ранее стало известно, что облигации Telegram на $500 млн (40 млрд рублей) могли оказаться заблокированными в российском Национальном расчетном депозитарии (НРД) в рамках антироссийских санкций. В компании не стали комментировать сведения о возможной блокировке. При этом издание The Financial Times отметило, что в последнее время Павел Дуров якобы постоянно говорит о дистанцировании компании от России.