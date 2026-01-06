Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 13:54

Telegram остался без полмиллиарда долларов из-за санкций против России

FT: облигации Telegram на $500 млн заблокировались из-за санкций против России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Облигации Telegram на $500 млн (40 млрд рублей) могли оказаться заблокированными в российском Национальном расчетном депозитарии (НРД) в рамках антироссийских санкций, пишет The Financial Times. В компании не стали комментировать сведения о возможной блокировке. При этом издание отметило, что в последнее время Павел Дуров якобы постоянно говорит о дистанцировании компании от России.

В материале сообщается, что компания провела несколько размещений облигаций, в том числе выпуск на $1,7 млрд (136 млрд рублей) в мае 2025 года. Большая часть бумаг с погашением в 2026 году была выкуплена, однако, по сведениям издания, $500 млн остались. Дело в том, что НРД оказался под санкциями ЕС, США и Великобритании из-за ситуации на Украине.

Ранее экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс допустил, что США могут снять санкции с России. По его словам, Вашингтон осознал, что его главным противником на мировой арене выступает Пекин, в связи с этим он хочет сблизиться с Москвой. Если американцы этого не сделают и позволят России и Китаю объединиться, то США окажутся в проигрыше, добавил он.

До этого сообщалось, что Венгрия рассчитывает на завершение конфликта на Украине к 2027 году и последующую отмену санкций против России. Премьер-министр Виктор Орбан отметил, что план ЕС по запрету импорта нефти и газа из России вредит экономике республики.

санкции
облигации
Telegram
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько россиян планируют подрабатывать в 2026 году
«Эмоционально очень тяжело»: Тутберидзе высказалась о скандале с Валиевой
«Пока ты не вернешься»: сын Мадуро со слезами на глазах обратился к отцу
Российские хирурги спасли девушку с редкой патологией сосудов
В России назвали возможную дату энергетического кризиса
В Польше фразой «один за всех» ответили на слова Трампа о Гренландии
Россиянам дали советы по укреплению брака во время новогодних праздников
Певица Семенова развенчала слух о былой влиятельности Пугачевой на эстраде
В «Газпроме» предупредили об истощении европейских газовых хранилищ
Госдеп США призвал «не играть» с Трампом на русском языке
Стало известно, как распознать мошеннический сайт-двойник
Атака на курского священника, гибель мирных: как ВСУ атакуют РФ 6 января
ЕС отказался признавать легитимность новых властей Венесуэлы
«Считаем их нашими»: в России высказались о выходе страны из ВОЗ и ВТО
В Госдуме рассказали, какую работу пенсионеры могут выполнять на дому
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 6 января, фото, видео
В Госдуме ответили, может ли Россия объединиться с США ради снятия санкций
Психолог объяснила, почему зумеры стали чаще изолироваться от общества
У побережья Камчатки произошло землетрясение
Погода в Москве в среду, 7 января: ждать ли снегопада и сильных морозов
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.