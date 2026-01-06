Telegram остался без полмиллиарда долларов из-за санкций против России

Облигации Telegram на $500 млн (40 млрд рублей) могли оказаться заблокированными в российском Национальном расчетном депозитарии (НРД) в рамках антироссийских санкций, пишет The Financial Times. В компании не стали комментировать сведения о возможной блокировке. При этом издание отметило, что в последнее время Павел Дуров якобы постоянно говорит о дистанцировании компании от России.

В материале сообщается, что компания провела несколько размещений облигаций, в том числе выпуск на $1,7 млрд (136 млрд рублей) в мае 2025 года. Большая часть бумаг с погашением в 2026 году была выкуплена, однако, по сведениям издания, $500 млн остались. Дело в том, что НРД оказался под санкциями ЕС, США и Великобритании из-за ситуации на Украине.

Ранее экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс допустил, что США могут снять санкции с России. По его словам, Вашингтон осознал, что его главным противником на мировой арене выступает Пекин, в связи с этим он хочет сблизиться с Москвой. Если американцы этого не сделают и позволят России и Китаю объединиться, то США окажутся в проигрыше, добавил он.

До этого сообщалось, что Венгрия рассчитывает на завершение конфликта на Украине к 2027 году и последующую отмену санкций против России. Премьер-министр Виктор Орбан отметил, что план ЕС по запрету импорта нефти и газа из России вредит экономике республики.