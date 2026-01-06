Экс-советник ЦРУ объяснил, что подтолкнет США к снятию санкций с России Экс-советник ЦРУ Рикардс: безвыходность подтолкнет США к снятию санкций с России

Безвыходное положение подтолкнет США к снятию всех санкций с России, заявил экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс в интервью для The Daily Reckoning. По его словам, Вашингтон осознал, что его главным противником на мировой арене выступает Пекин, в связи с этим он хочет сблизиться с Москвой. Если американцы этого не сделают и позволят РФ и КНР объединиться, то Соединенные Штаты окажутся в проигрыше, объяснил эксперт.

Похоже, США это недавно осознали. Поэтому я ожидаю, что конфликт на Украине закончится победой России, — отметил он.

По словам эксперта, геополитическая шахматная доска после двух десятилетий относительного затишья снова накаляется — крупные державы передвигают свои фигуры, стремясь обеспечить свои интересы и сферы влияния. В частности, как указал Рикардс, Китай присматривается к Тайваню, Россия близка к победе на Украине, борьба за власть разворачивается в Африке, Азии и Южной Америке. Также экс-советник ЦРУ обратил внимание на захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро президентом США Дональдом Трампом и взятие под контроль Венесуэлы. Излишне говорить, что последствия будут масштабными, предупредил эксперт.

До этого исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, обращаясь к Трампу, заявила, что народы Венесуэлы и США и регион в целом заслуживают мира и диалога, а не войны. Она призвала американское правительство совместно работать над повесткой дня для сотрудничества в рамках международного права и укрепления долгосрочного сосуществования в обществе.