Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 07:54

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы обратилась к Трампу

Исполняющая обязанности главы Венесуэлы Родригес призвала Трампа к диалогу

Делси Родригес Делси Родригес Фото: Wei Neiruilaquanguodaibiaodahui/XinHua/Global Look Press
Народы Венесуэлы и США и регион в целом заслуживают мира и диалога, а не войны, заявила в своем Telegram-канале исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, обращаясь к хозяину Белого дома Дональду Трампу. Она призвала американское правительство совместно работать над повесткой дня для сотрудничества в рамках международного права и укрепления долгосрочного сосуществования в обществе.

Президент Дональд Трамп, наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны... Это та Венесуэла, в которую я верю, та, которой я посвятила свою жизнь. Моя мечта — чтобы Венесуэла стала великой державой, — отметила она.

Однако Трамп не собирается останавливаться после ударов Соединенных Штатов по Венесуэле. По словам хозяина Белого дома, в ближайшее время военные действия могут начаться в Мексике, Колумбии и на Кубе. В частности, американцы хотят помочь населению этих стран, объяснил свое решение Трамп.

Ранее представитель венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA сообщил, что порт Ла-Гуайра получил серьезные повреждения после атак США. Согласно имеющейся информации, объект понес существенный урон.

Дональд Трамп
Венесуэла
США
мир
