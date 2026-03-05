В США раскрыли новые детали о тайной подготовке курдов против Ирана NYT: США тайно вооружали иранских курдов до начала ударов по Тегерану

Американская разведка еще до начала войны США и Израиля против Ирана приступила к тайным поставкам оружия курдским формированиям, сообщает газета The New York Times со ссылкой на информированный источник. Целью секретной программы было создание кризиса в сфере безопасности и отвлечение внимания иранского руководства.

По данным издания, ЦРУ передавало стрелковое оружие силам иранских курдов, базирующимся на территории Ирака. В Вашингтоне рассчитывали, что это вынудит Тегеран распылять свои силы или спровоцирует внутреннюю нестабильность. В публикации также отмечается, что прокурдские группировки готовят вооруженные отряды для возможного захода на иранскую территорию.

В то же время среди американских чиновников нет единства по поводу целесообразности такого вторжения. Как пишет NYT, сами курдские формирования не имеют тяжелых вооружений и танков, а потому в одиночку не способны свергнуть правительство Ирана, даже если решатся на активные действия.

Ранее американский портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что курдские формирования готовятся к наступательной операции в Иране. Им помогают сотрудники ЦРУ и израильской разведслужбы МОССАД.