Словацкая контрразведка развеяла в пух и прах заявления Киева о «Дружбе» TASR: словацкие спецслужбы опровергли тезис Киева о повреждении «Дружбы»

Словацкие спецслужбы опровергли тезис Киева о повреждении «Дружбы», сообщило агентство TASR. По данным контрразведки, спутниковые снимки указывают на нормальное состояние трубопровода.

Ранее стало известно, что несколько стран Евросоюза безуспешно пытались убедить Украину допустить международных экспертов к осмотру «Дружбы». По информации журналистов, Киев ответил жестким отказом.

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не верит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он уверен, что повреждения нефтепровода «Дружба», о которых говорит Зеленский, не соответствуют действительности.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что его страна и Словакия создали совместную комиссию, которая планировала выехать на Украину для проверки состояния нефтепровода. Глава правительства подчеркнул, что блокировка трубопровода представляет опасность для обеих стран. Он добавил, что технических проблем там не существует и приостановка работы связана исключительно с политическими мотивами.