Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 15:13

Словацкая контрразведка развеяла в пух и прах заявления Киева о «Дружбе»

TASR: словацкие спецслужбы опровергли тезис Киева о повреждении «Дружбы»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Словацкие спецслужбы опровергли тезис Киева о повреждении «Дружбы», сообщило агентство TASR. По данным контрразведки, спутниковые снимки указывают на нормальное состояние трубопровода.

Ранее стало известно, что несколько стран Евросоюза безуспешно пытались убедить Украину допустить международных экспертов к осмотру «Дружбы». По информации журналистов, Киев ответил жестким отказом.

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не верит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он уверен, что повреждения нефтепровода «Дружба», о которых говорит Зеленский, не соответствуют действительности.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что его страна и Словакия создали совместную комиссию, которая планировала выехать на Украину для проверки состояния нефтепровода. Глава правительства подчеркнул, что блокировка трубопровода представляет опасность для обеих стран. Он добавил, что технических проблем там не существует и приостановка работы связана исключительно с политическими мотивами.

Словакия
разведчики
Украина
трубопровод "Дружба"
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лазаревой захотели ужесточить приговор в России: что она сделала, детали
В России пообещали учесть риски ядерной риторики ЕС и Украины
Названа главная угроза для США от развязывания войны на Ближнем Востоке
Врач озвучил топ-10 плохих гигиенических привычек россиян
Терапевт объяснила, в каких случаях повышение температуры считается нормой
Психолог дала советы, как выбрать удачный подарок на 8 Марта
Российские IT-компании «закрыли двери» перед джунами
Появились детали потопления иранского фрегата IRIS Dena
Памфилова рассказала, как беспилотники помогут в организации выборов в ГД
МО Азербайджана назвало неприемлемым отрицание Ираном атаки на Нахичевань
«Успеть»: Галич о возможности стать матерью еще один раз
Дым появился над северной частью столицы Саудовской Аравии
Задержание Цаликова связали с другим скандальным экс-чиновником Минобороны
Венгрия готовится силой принудить Украину к восстановлению «Дружбы»
Коростелев упустил золото всего на 0,3 секунды
Руководитель «Вороваек» ответил на слухи о требовании денег за песни
Сябитова жестко ответила Милонову на критику женщин в преддверии 8 Марта
В МО Азербайджана раскрыли число атаковавших Нахичевань иранских БПЛА
ЕС и страны Персидского залива сделали заявление об ответе на удары Ирана
Песков дал совет Вашингтону после дерзкого шага Испании
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.