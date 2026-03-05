Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после атаки дрона

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту атаки иранского беспилотника на гражданскую инфраструктуру. Как уточнили в пресс-службе ведомства, в результате инцидента был нанесен ущерб административному зданию Нахичеванского международного аэропорта, пострадали четыре человека.

По факту атаки беспилотника на гражданскую инфраструктуру в Нахичевани возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

Установлено, что атака была осуществлена с территории Ирана с применением беспилотника, оснащенного дистанционно управляемыми боевыми частями. Один из БПЛА упал на здание терминала аэропорта, второй — рядом с образовательным учреждением, расположенным в селе Шекерабад.

Ранее Министерство обороны Азербайджана сообщило, что готовит ответные меры после атак иранского дрона на Нахичевань. Кроме того, добавили там, будут изучены характеристики БПЛА, которые использовались для атаки.

5 марта иранский дрон взорвался на территории аэропорта Нахичевани. У здания воздушной гавани была повреждена крыша. Еще один беспилотник упал во дворе школы в том же населенном пункте.