05 марта 2026 в 15:47

Алиев заявил, что Азербайджан не будет участвовать в операциях против Ирана

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: president.az
Азербайджан не участвует и не будет участвовать в операциях против Ирана, заявил президент республики Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности. По его словам, которые приводит агентство Report, Баку не заинтересован в операциях против соседних государств. Кроме того, этого не допускает политика республики.

Азербайджан не участвовал и не будет участвовать в операциях против Ирана ни тогда, ни сейчас. Потому что это наша позиция, — заявил он.

Ранее Алиев отметил, что расценивает удар иранских беспилотников по Нахичевани как теракт против республики и решительно его осуждает. По словам главы государства, целью летательных аппаратов, упавших в населенном пункте, были гражданские объекты.

В четверг, 5 марта, иранский дрон взорвался на территории аэропорта Нахичевани. У здания воздушной гавани была повреждена крыша. Еще один беспилотник упал во дворе школы в том же населенном пункте. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту атаки. Как уточнили в ведомстве, в результате инцидента пострадали четыре человека.

Азербайджан
Ильхам Алиев
Иран
Совбез
