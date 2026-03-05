Зимняя Олимпиада — 2026
Саудовская Аравия нашла способ «спасти» нефтяные доходы от ударов Ирана

Bloomberg: Саудовская Аравия стала экспортировать нефть через Красное море

Саудовская Аравия стала более активно экспортировать нефть через порт Янбу в Красном море, сообщило агентство Bloomberg. Обычно королевство использует порт Рас-Танура в Персидском заливе, но из-за постоянных ударов Ирана и перекрытия Ормузского пролива вывоз топлива стал сложнее. Отмечается, что с начала марта Янбу покинули уже пять супертанкеров с нефтью.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков выразил мнение, что война США и Израиля с Ираном может привести к росту стоимости нефти до $100 (7700 рублей) за баррель. Он считает, что благодаря накопленным запасам топлива удается избежать резкого подорожания.

До этого издание The Financial Times сообщило, что Саудовская Аравия может вынужденно сократить добычу нефти через две недели. Это связано с заполнением хранилищ и трудностями в экспорте топлива на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Похожая ситуация может коснуться и других стран региона.

Саудовская Аравия
нефть
поставки
Красное море
