05 марта 2026 в 13:00

Песков объяснил предложение Путина о переориентации поставок газа

Песков назвал идею о поставках газа на новые рынки действием в интересах России

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
Предложение президента России Владимира Путина о перспективах переориентации поставок российского газа на новые рынки является действием в угоду интересам РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, у страны есть свой товар и рынки, которые проявляют заинтересованность в сотрудничестве.

Заявление Путина все хорошо слышали. Американцы предлагают дорогой товар. У нас есть свой товар. Есть рынки, которые проявляют заинтересованность, поэтому здесь каждый действует в угоду своим интересам, — сказал он.

Ранее российский лидер пообещал, что правительству России будет дано поручение проработать вопрос переориентации газовой отрасли с поставок в Европу на более выгодные рынки. Он отметил, что пока такого решения нет, но «мысли» появились.

Также Песков рассказал, что российские газовые компании поддерживают контакты со всеми участниками глобального газового рынка и своевременно отслеживают появление новых премиальных ниш. По его словам, это позволяет им гибко реагировать на изменения.

