Названы страны, которые пострадают от остановки экспорта СПГ из Катара

Названы страны, которые пострадают от остановки экспорта СПГ из Катара Экономист Кауфман: страны Азии пострадают от остановки экспорта СПГ из Катара

Страны Азии и Дальнего востока пострадают от остановки экспорта сжиженного природного газа из Катара, рассказал РИА Новости экономист Сергей Кауфман. По его словам, среди них — Китай, Южная Корея, Индия, Япония и Пакистан, которые потребляют более 80% сжиженного газа.

Крупнейшими покупателями СПГ из Катара являются азиатские страны, включая Китай, Южную Корею, Индию, Японию, Пакистан — в Азию идет более 80% сжиженного газа из Катара, — отметил Кауфман.

Ранее сообщалось, что госкомпания Катара QatarEnergy остановила выпуск сжиженного природного газа на всех мощностях из-за атак беспилотников на свои предприятия. Ударам подверглись объекты в промышленных зонах Рас-Лаффан и Месаид.

До этого эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что мировые биржевые цены на газ могут вырасти примерно в 1,5 раза и превысить $600 (46 тыс. рублей) за тысячу кубометров в случае блокировки Ормузского пролива. Он пояснил, что привести к этому может эскалация геополитической напряженности вокруг Ирана.