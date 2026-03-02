Крупнейший поставщик газа на Ближнем Востоке оказался парализован

Госкомпания Катара QatarEnergy остановила выпуск сжиженного природного газа на всех мощностях из-за атак беспилотников на свои предприятия, сообщается в заявлении организации. Ударам подверглись объекты в промышленных зонах Рас-Лаффан и Месаид.

В связи с военными атаками на производственные объекты QatarEnergy в промышленном городе Рас-Лаффан и промышленном городе Месаид в государстве Катар компания прекратила производство сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов, — говорится в сообщении.

Ранее эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что цена барреля Brent способна подняться до $100 (7700 рублей) к исходу торгов 2 марта, если блокада Ормузского пролива сохранится. Аналитик предсказал дальнейшее удорожание сырья в случае пролонгации ограничений судоходства по данному маршруту.

Кроме того, директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский обратил внимание на активные попытки вытеснить российскую нефть с глобального рынка на фоне иранских событий. Руководитель института уверен, что подобные замыслы не увенчаются успехом.