В Германии обратились к Мерцу с требованием по Ирану Вагенкнехт: Мерц должен запретить использование баз США в ФРГ для атак по Ирану

Германия должна запретить США использовать военные базы на своей территории для ударов по Ирану, заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт, обращаясь к канцлеру страны Фридриху Мерцу в соцсети X. Так она отреагировала на сообщения, что база «Рамштайн» сыграла важную роль при подготовке ударов.

Вместо того, чтобы подвергать сомнению международное право, Мерц должен запретить использование американских военных баз в Германии для нападения на Иран, — написала она.

По ее словам, дальнейшее невмешательство Германии нарушает конституционную обязанность поддерживать мир, предусмотренную основным законом ФРГ. При этом Берлин становится соучастником войны.

Ранее сообщалось, что Германия всерьез рассматривает возможность вступления в войну с Ираном на стороне США и Израиля. Отмечается, что между сторонами уже ведутся консультации. Берлин может либо принять непосредственное участие в бомбардировках, либо оказать военную поддержку.