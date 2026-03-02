«Состязание ущербов»: Пушков предсказал ход конфликта США с Ираном Пушков: конфликт США и Ирана продлится до истощения одной из сторон

Конфликт США и Ирана продлится пока одна из сторон не исчерпает ресурсы или не пойдет на уступки, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. По его словам, в Тегеране готовы нести и военный, и персональный ущерб, но намерены сами нанести максимальный урон своим врагам.

Иран заявил, что не будет вести переговоры с США и встал в боевую позицию потенциального «камикадзе». Судя по всему, в Тегеране готовы нести и военный, и персональный ущерб, но намерены сами нанести максимальный ущерб своим врагам. <…> Это состязание взаимных ущербов. И оно будет идти до момента, когда кто-то дрогнет первым или у кого-то закончатся ракеты, — заявил он.

Ранее администрация американского президента США Дональда Трампа конфиденциально информировала членов Конгресса на закрытом заседании 1 марта об отсутствии сведений у Пентагона о намерениях Ирана нанести удар по американским войскам. Тем не менее чиновники отметили, что иранские баллистические ракеты и поддерживаемые Тегераном силы в регионе создают прямую опасность для американских интересов.