02 марта 2026 в 18:51

«Состязание ущербов»: Пушков предсказал ход конфликта США с Ираном

Пушков: конфликт США и Ирана продлится до истощения одной из сторон

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Конфликт США и Ирана продлится пока одна из сторон не исчерпает ресурсы или не пойдет на уступки, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. По его словам, в Тегеране готовы нести и военный, и персональный ущерб, но намерены сами нанести максимальный урон своим врагам.

Иран заявил, что не будет вести переговоры с США и встал в боевую позицию потенциального «камикадзе». Судя по всему, в Тегеране готовы нести и военный, и персональный ущерб, но намерены сами нанести максимальный ущерб своим врагам. <…> Это состязание взаимных ущербов. И оно будет идти до момента, когда кто-то дрогнет первым или у кого-то закончатся ракеты, — заявил он.

Ранее администрация американского президента США Дональда Трампа конфиденциально информировала членов Конгресса на закрытом заседании 1 марта об отсутствии сведений у Пентагона о намерениях Ирана нанести удар по американским войскам. Тем не менее чиновники отметили, что иранские баллистические ракеты и поддерживаемые Тегераном силы в регионе создают прямую опасность для американских интересов.

