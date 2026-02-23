Медведев напомнил Киеву о судьбе Гитлера и Муссолини Медведев сравнил судьбу Муссолини и Гитлера с потенциальным будущим Киева

Судьба Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера служит наглядным уроком для нынешних лидеров в Киеве, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с военнослужащими в ходе рабочей поездки в одно из подразделений сил беспилотной авиации. Видео с мероприятия он опубликовал в своем канале в MAX. Для ряда руководителей Украины, по его словам, продолжение боевых действий является залогом их безопасности.

Судьба Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера является абсолютно показательным примером, как и тех, кто был впоследствии предан суду, осужден, а во многих случаях казнен Советским Союзом, — сказал Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ заявил, что отрасль беспилотников в России сначала развивалась на энтузиазме отдельных людей. Он отметил, что с 2022 года ситуация кардинально изменилась, и Россия стала лидером в этой области.

До этого Медведев сообщил, что Россия не разглашает результаты текущих переговоров по Украине в соответствии с договоренностями. В ходе обсуждений, по его словам, Москва озвучила свою позицию по территориальным вопросам и параметрам демилитаризации Киева.