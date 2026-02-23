Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 13:30

«На коленке»: Медведев вспомнил первые шаги России в сфере БПЛА

Медведев заявил, что отрасль дронов в России возродили энтузиасты

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Создание отрасли беспилотников в России после начала специальной военной операции проходило сначала «на коленке» за счет энтузиастов, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в MAX. По его словам, сперва никто не питал больших надежд и не имел нужных компетенций, но все кардинально изменилось с 2022 года. Накануне Дня защитника Отечества Медведев вместе с коллегами совершил рабочую поездку в одно из подразделений сил беспилотной авиации.

Создание индустрии БПЛА происходило сначала на коленке за счет энтузиастов. У нас прежде считалось, что беспилотная тема — это не наш конек. А сейчас мы передовая страна в этой сфере, — сообщил он.

Ранее стало известно, что солдаты ВСУ боятся передвигаться в зоне СВО из-за российских дронов. По словам аналитиков, украинские военные говорят о многочисленных угрозах и жалуются на ужасную ситуацию с логистикой.

До этого министру обороны России Андрею Белоусову доложили о готовности нового беспилотного летательного аппарата. Аппарат самолетного типа предназначен для ретрансляции сигнала радиосвязи и увеличения радиуса действий ударных дронов.

дроны
БПЛА
Дмитрий Медведев
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Начальники колоний, судьи и прокурор оказались под санкциями ЕС
В Сочи мощная волна разбила окна ресторана и смыла посетителей
Резкое похудение, рождение дочки, отказ от Голливуда: как живет Софья Зайка
Дворник раскрыл подробности спасения ребенка, выпавшего из окна
В Крыму объяснили страх Зеленского перед 23 Февраля
Глава МИД Китая пристыдил европейских коллег на сессии ООН
«Шантажирует»: военэксперт о словах Зеленского про контрактную армию
Члены коллегии МО возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Евросоюз принял новое решение о санкциях против России
Самолет из Владивостока с 74 пассажирами совершил экстренную посадку
В Челябинске курьера уволили за помощь собаке в мороз
Мощный пожар вспыхнул в Подмосковье
Медведев возложил цветы у Могилы Неизвестного Солдата
Гладков сообщил о кощунственном ракетном ударе ВСУ по Белгороду
Погибшая в Анапе блогерша предсказала свою смерть в день рождения
«Навязанное силой»: правительству Франции выразили вотум недоверия
Медведев напомнил Киеву о судьбе Гитлера и Муссолини
Гуменник сфотографировался с главным соперником на закрытии Олимпиады
SHAMAN выпустил новую песню в День защитника Отечества
Филиппов захотел использовать серебряную медаль не по назначению
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.