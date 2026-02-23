«На коленке»: Медведев вспомнил первые шаги России в сфере БПЛА

Создание отрасли беспилотников в России после начала специальной военной операции проходило сначала «на коленке» за счет энтузиастов, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в MAX. По его словам, сперва никто не питал больших надежд и не имел нужных компетенций, но все кардинально изменилось с 2022 года. Накануне Дня защитника Отечества Медведев вместе с коллегами совершил рабочую поездку в одно из подразделений сил беспилотной авиации.

Создание индустрии БПЛА происходило сначала на коленке за счет энтузиастов. У нас прежде считалось, что беспилотная тема — это не наш конек. А сейчас мы передовая страна в этой сфере, — сообщил он.

Ранее стало известно, что солдаты ВСУ боятся передвигаться в зоне СВО из-за российских дронов. По словам аналитиков, украинские военные говорят о многочисленных угрозах и жалуются на ужасную ситуацию с логистикой.

До этого министру обороны России Андрею Белоусову доложили о готовности нового беспилотного летательного аппарата. Аппарат самолетного типа предназначен для ретрансляции сигнала радиосвязи и увеличения радиуса действий ударных дронов.