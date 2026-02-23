«Два-три раза в день»: в Британии заявили о панике в рядах ВСУ

Солдаты ВСУ боятся передвигаться в зоне СВО из-за российских дронов, передает телеканал Sky News. По словам аналитиков, украинские военные воспринимают логистику в зоне боевых действий с ужасом.

Это происходит два-три раза в день: обледенелые дороги, беспилотники и русские. Опаснее не придумаешь. Угрозы появляются отовсюду — за считанные секунды, — сказано в материале.

До этого стало известно, что Украина включила наземных роботов DevDroid TW 12.7 в бой на фоне острого дефицита людей в рядах ВСУ. По данным британских аналитиков, беспилотное устройство с крупнокалиберным пулеметом M2 Browning по габаритам можно сравнить с газонокосилкой с сиденьем.

Ранее командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Сальза сообщил, что под удар российских сил в Сумской области попала так называемая шведская бригада ВСУ. Речь идет о 21-й отдельной механизированной бригаде, которая получила свое название из-за того, что личный состав проходил подготовку на натовских полигонах, а на вооружении бригады стоит бронетехника из Швеции. Подразделение участвовало в нападении на Курскую область.