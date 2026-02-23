Под удар российских сил в Сумской области попала так называемая шведская бригада ВСУ, сообщил РИА Новости командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Сальза. Речь идет о 21-й отдельной механизированной бригаде, которая получила свое название из-за того, что личный состав проходил подготовку на натовских полигонах, а на вооружении бригады стоит бронетехника из Швеции. Подразделение участвовало в нападении на Курскую область.

После провала атаки на российский регион, где формирование понесло катастрофические потери, остатки бригады были отведены в тыл. Однако в конце прошлого года украинское командование вновь перебросило отдельные батальоны с новой техникой на Сумское направление.

50% бригады — это личный состав ВСУ, непосредственно уроженцев Украины союзных стран и приверженцев той идеологии, которые проходили обучение на базах НАТО, — пояснил Сальза.

По словам командира, «Ахмат» активно участвовал в боестолкновениях с данным подразделением и в очередной раз «изрядно потрепал» противника, сорвав планы ВСУ по усилению своих позиций на этом участке фронта.

Ранее стало известно, что наиболее успешно для ВС РФ сейчас складывается обстановка в Запорожской области, включая приграничные с ДНР районы. Как заявил военный аналитик Андрей Марочко, именно здесь украинские формирования понесли максимальный урон в живой силе и вооружении, а также потеряли контроль над большими территориями.