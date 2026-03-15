Хакеры «слили» элиту ВСУ, алчный Зеленский: новости СВО к вечеру 15 марта

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по Украине наступило затишье, хакеры слили номера офицерского состава ВСУ, ВС России уничтожили французские дроны и американский Switchblade. Самые важные темы по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Переговоры по Украине поставлены на паузу

В урегулировании украинского кризиса наступило затишье, в интервью британской газете Financial Times заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, причиной временной остановки переговорного процесса стало смещение фокуса внимания Вашингтона на другие вопросы. Представитель Кремля также подчеркнул, что в Москве осознают текущую расстановку приоритетов американской стороны и относятся к этому с пониманием.

«В переговорах возникла пауза. У американцев есть другие приоритеты, и это понимаемо», — сказал Песков.

Хакеры слили полторы тысячи номеров телефонов офицеров ВСУ

Российские хакеры из группы Dark Warios получили доступ к базе данных с номерами телефонов 1,5 тыс. высокопоставленных украинских офицеров, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, документ имел гриф «секретно» и предназначался исключительно для внутреннего использования командованием ВСУ.

В утекшей базе содержатся контакты руководителей и сотрудников управлений, отвечающих за обеспечение вооружениями ПВО, авиационной техникой, а также за материально-техническое и продовольственное снабжение. Среди фигурантов списка оказались начальник Центрального управления инженерно-инфраструктурного обеспечения генерал-майор Александр Вьюнник и командующий Силами поддержки ВСУ генерал-майор Дмитрий Герега.

Российские военные разнесли секретное французское оружие

В ночь на 14 марта российские военные нанесли удар по полигону Вооруженных сил Украины в районе города Василькова под Киевом, сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, незадолго до атаки на площадку поступила партия новых беспилотников французского производства. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

«Васильков — удар по полигону, откуда запускались БПЛА дальнего действия. Пишут, что туда недавно привезли новые французские беспилотники», — подчеркнул Лебедев.

Координатор также рассказал об ударах по другим объектам. В Буче и Ирпене, по его данным, поражены производственные цеха по сборке дронов, а также, предположительно, уничтожен склад с комплектующими для украинских ракет РСЗО. В Фастове удар пришелся по железнодорожной инфраструктуре.

Зеленского уличили в желании всем миром расплатиться за конфликт на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы весь мир оплачивал последствия украинского конфликта, такое заявление сделал член итальянской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, комментируя критику украинского лидера в адрес возможного смягчения антироссийских санкций. По словам политика, президент США Дональд Трамп пытается стабилизировать глобальную экономику и сдержать инфляцию, однако Зеленский противодействует этим усилиям.

«Зеленский назвал смягчение санкций против России преградой к миру. Это решение Трампа — попытка стабилизировать глобальную экономику от эффекта инфляции. Зеленский желает, чтобы весь мир расплачивался за украинский конфликт», — констатировал Мема.

Представитель «Альянса свободы» также отметил, что дальнейшие санкции наносят ущерб экономике Евросоюза и не способствуют мирному урегулированию. Он призвал Зеленского прекратить удары по российской территории, а европейские страны — задуматься о снятии ограничительных мер.

Российские зенитчики уничтожили американский Switchblade в зоне СВО

Российские военные сбили американский барражирующий боеприпас Switchblade во время боевого дежурства, рассказал стрелок-зенитчик группировки войск «Центр» Антон Климов. По словам военнослужащего, инцидент произошел после того, как расчет ЗРК «Тор-М1» выполнил стрельбы и переместился в укрытие. Экипаж услышал характерный звук в небе и понял, что их обнаружил противник.

«Услышали звук, сразу все рассредоточились по местам. Смотрим — летит Switchblade. <...> Начали „отрабатывать“. Когда Switchblade зашел на второй круг, мы его сбили», — отметил собеседник агентства.

Климов подчеркнул, что цель опознали безошибочно — в подразделении хорошо изучили все типы вооружения, которые применяют украинские формирования. Благодаря слаженным действиям зенитчиков сам комплекс «Тор-М1» и его экипаж не пострадали, резюмировал он.

