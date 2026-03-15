Налет дронов на Москву, Белгород без света: как ВСУ атакуют РФ 15 марта

По данным Минобороны РФ, накануне средства ПВО уничтожили 170 беспилотных летательных аппаратов. За утро воскресенья, 15 марта, ПВО сбили на подлете к Москве 26 дронов. Перебои с водой, теплом и светом зафиксированы в Белгородской области из-за повреждений в результате ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Подробности — в материале NEWS.ru.

Над Россией уничтожили 170 беспилотников ночью 15 марта

ВСУ совершили массированную атаку на Россию в ночь на воскресенье, 15 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 170 беспилотных летательных аппаратов. Из них 20 дронов летели на Москву.

«В период с 21:00 14 марта до 07:00 15 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

БПЛА сбили над Московской, Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областями, Краснодарским краем, Адыгеей и Крымом. Еще несколько дронов уничтожили над Черным морем.

Житель Белгородской области пострадал в результате детонации дрона ВСУ

Житель села Мощеного Белгородской области пострадал в результате детонации дрона ВСУ, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, у мужчины минно-взрывная травма и много осколочных ранений, сейчас он находится в больнице.

«Мужчину с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями живота и ноги бойцы „БАРС-Белгород“ вывезли и доставили в Грайворонскую ЦРБ», — написал Гладков.

В Москве сбили почти 30 беспилотников за 24 минуты

Восемь БПЛА, летевших на Москву, перехватили и сбили, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Всего за утро воскресенья, 15 марта, ПВО сбили на подлете к городу 26 беспилотников. На месте падения обломков дронов работают экстренные службы.

«Уничтожены восемь беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил Собянин.

Первое сообщение мэра об атаке БПЛА появилось в 10:19, а следующее — в 10:34. ПВО перехватила четыре и 14 дронов соответственно. Накануне, 14 марта, ПВО сбила по меньшей мере 65 беспилотников, летевших на Москву. По данным Собянина, украинская сторона начала попытки атаковать столицу с 12 часов дня с интервалами от 10 до 30 минут.

В Белгородской области наступил частичный блэкаут из-за обстрелов ВСУ

Перебои с водой, теплом и светом фиксируются в Белгородской области из-за повреждений в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ, заявили в пресс-службе регионального оперштаба. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

«Ночью Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. <...> В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла», — говорится в сообщении.

При обстреле на территории одного из объектов энергетической инфраструктуры начался пожар. Также были повреждены окна многоквартирного дома. На местах происшествия работают аварийные службы, уточнили в оперштабе.

Жителей микрорайона Омега в Севастополе эвакуируют из-за падения БПЛА

Более шести украинских беспилотников сбили над территорией Севастополя, один из них упал в микрорайоне Омега, заявил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, место ЧП оцепили, началась эвакуация мирных жителей.

«В общей сложности сбито более шести дронов. <…> В районе Омеги обнаружен сбитый БПЛА. Сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют», — подчеркнул глава города.

Саперам предстоит принять решение: либо они подорвут беспилотник на месте, либо его транспортируют для уничтожения, уточнил Развожаев. Также он призвал доверять только проверенным источникам информации, а при обнаружении опасных объектов сразу звонить по номеру 112.

Беспилотник ВСУ попал в многоэтажку в Волгограде

В Волгограде в результате атаки ВСУ беспилотник врезался в жилую многоэтажку, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По его словам, беспилотник попал в здание на улице Владимира Петровского, выбиты стекла в нескольких квартирах.

Губернатор сообщил, что подразделения ПВО отражают атаку украинских дронов на регион. По предварительным данным, пострадавших среди жильцов нет.

Оперативные службы приступили к уточнению повреждений и ликвидации последствий. Пункты временного размещения приведены в готовность.

Четыре мирные жительницы пострадали от атаки ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области в результате атак беспилотников пострадали четыре женщины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Инцидент произошел в Шебекино, где дрон ударил по коммерческому объекту.

«Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадали четыре мирные жительницы. В городе Шебекино в результате атаки дрона на коммерческий объект четыре женщины получили баротравмы», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что в здании пробита кровля, выбиты окна, повреждены входная группа и оборудование. Также повреждены жилые дома, автомобили и инфраструктурные объекты, отметил он.

Жилой дом получил повреждения при атаке ВСУ на Брянскую область

ВСУ нанесли очередной удар по Брянской области, заявил глава региона Александр Богомаз. По его словам, украинские военнослужащие использовали для атаки дроны-камикадзе. Повреждения получил один жилой дом.

»[ВСУ] нанесли очередной удар с помощью дронов-камикадзе по селу Новая Погощь Суземского района. Пострадавших нет. Поврежден жилой дом», — подчеркнул губернатор.

