15 марта 2026 в 10:47

В Москве сбили почти 30 беспилотников за 24 минуты

Собянин сообщил о перехвате еще восьми БПЛА на подлете к Москве

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Восемь БПЛА, летевших на Москву, перехватили и сбили, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. Всего за утро воскресенья, 15 марта, ПВО сбили на подлете к городу 26 беспилотников. На месте падения обломков дронов работают экстренные службы.

Уничтожены восемь беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — отметил Собянин.

Первое сообщение мэра об атаке БПЛА появилось в 10:19, а следующее — в 10:34. ПВО перехватила четыре и 14 дронов соответственно. Накануне, 14 марта, ПВО сбила по меньшей мере 65 беспилотников, летевших на Москву. По данным Собянина, украинская сторона начала попытки атаковать столицу с 12 часов дня с интервалами от 10 до 30 минут.

Ранее Белгород и прилегающий район подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны украинских войск. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, жертв и пострадавших среди населения нет. В результате удара серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

