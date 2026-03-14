Четыре мирные жительницы пострадали от атаки ВСУ в Белгородской области Гладков: в Белгородской области при атаке дронов пострадали четыре женщины

В Белгородской области в результате атак беспилотников пострадали четыре женщины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Инцидент произошел в Шебекино, где дрон ударил по коммерческому объекту.

Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадали четыре мирные жительницы. В городе Шебекино в результате атаки дрона на коммерческий объект четыре женщины получили баротравмы, — написал Гладков.

Губернатор добавил, что в здании пробита кровля, выбиты окна, повреждены входная группа и оборудование. Также повреждены жилые дома, автомобили и инфраструктурные объекты, отметил он.

Ранее в Минобороны сообщили, что ПВО в ночь на 14 марта сбила 87 украинских беспилотников. ВСУ попытались атаковать сразу 10 регионов страны. 31 БПЛА удалось ликвидировать над акваторией Азовского моря, 16 — над Краснодарским краем, восемь — над Крымом, семь — над Брянской областью.

До этого стало известно о трех пострадавших при атаке беспилотников в порту Кавказ Темрюкского района Краснодарского края. Было повреждено судно, на причальном комплексе возникло локальное возгорание.