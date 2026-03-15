Гришино, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 15 марта

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 15 марта? Что происходит у Александровки, Белицкого, Волчанска, Гришино, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Кривой Луки, Миньковки, Озерного, Павловки, Сергеевки, Святогорска, Степановки, Сухецкого, Федоровки Второй, Харькова и Яровой?

WarGonzo

«Донецкий фронт. На Красноармейском направлении продолжаются бои в Гришино. На Добропольском направлении есть успехи в населенных пунктах Сухецкое и Затышок. Идут бои в Белицком. На Константиновском направлении войска РФ продвигаются в Ильиновке, наступают на юго-западной окраине Константиновки со стороны Берестка. На Краснолиманском направлении продолжаются бои на территории национального парка „Святые горы“. Идут бои в лесах у Александровки. На Северском направлении ВС РФ ведут бои на участке Никифоровка — Федоровка Вторая. Харьковский фронт. На Волчанском направлении есть продвижение в районе Волчанских хуторов, а также на Липцевском участке», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Северный ветер»

На Харьковском направлении ВС РФ продолжают с упорными боями продвигаться вглубь региона, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

ВС РФ в зоне СВО

«Силами ВКС России нанесены удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Веселого, Терновой, Верхней Писаревки, Нестерного, а также севернее села Землянки. На Волчанском направлении наши штурмовые группы отразили контратаку ВСУ и продвинулись до 300 метров в районе села Волчанские Хутора. На Липцевском направлении штурмовики ГВ „Север“ выбили украинских бойцов с занимаемых позиций в лесном массиве, продвинувшись до 200 метров», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Красноармейском направлении, идут бои в населенный пунктах Гришино и Сергеевка, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«На Добропольском направлении продолжаются боестолкновения в районе Белицкого и Нового Донбасса. На Константиновском направлении сообщается о контратаках противника в районе Берестка и Ильиновки. На Краснолиманском направлении после взятия под контроль Дробышево и Яровой ВС РФ продолжают наступление к Славянску и Краматорску. Есть продвижение южнее Александровки. В Красном Лимане активные боевые действия ведутся со стороны Ставков. Есть успехи в районе Брусовки и Озерного. На Северском направлении войска РФ занимают новые позиции северо-восточнее Кривой Луки, расширяют зону контроля южнее Резниковки, продвигаются к югу от Рай-Александровки — на рубеже Никифоровка — Федоровка Вторая. На Волчанском направлении сообщается о боях в районе Избицкого и Верхней Писаревки», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военнослужащий ВСУ

Читайте также:

Почему не работает Telegram сегодня, 15 марта: замедление, когда заблокируют

Наступление ВС РФ на Харьков 15 марта: сокрытие потерь, что в Купянске

Ситуация в Дубае 15 марта: последние новости, удары Ирана, что с россиянами