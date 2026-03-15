Наступление ВС РФ на Харьков 15 марта: сокрытие потерь, что в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 15 марта 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в воскресенье, 15 марта: обстановка на фронте сегодня

«На Харьковском направлении штурмовики „северян“ продолжают с упорными боями продвигаться вглубь Харьковской области. Силами ВКС России нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Веселого, Терновой, Верхней Писаревки, Нестерного, а также севернее села Землянки. На Волчанском направлении наши штурмовые группы отразили контратаку противника и продвинулись до 300 метров в районе села Волчанские Хутора. В целях поддержки штурмовых групп отработали военные химики ГВ „Север“, которые ударом ТОС уничтожили скопление живой силы 157-й ОТМБр в окрестностях Волчанских Хуторов. Наша армейская авиация также нанесла удары по опорным пунктам 159-й ОМБр в районе Бочково», — пишет «Северный ветер».

По словам авторов канала, в ходе допросов пленных солдат 159-й ОМБр ВСУ получены сведения, что командование украинского подразделения признает пропавшими без вести в Донбассе солдат бригады, которые были уничтожены в Харьковской области.

«Предполагается, что таким образом „офицеры“ 159-й ОМБр пытаются скрыть реальные потери подразделения в зоне своей ответственности. На Липцевском направлении штурмовики ГВ „Север“ выбили противника с занимаемых позиций в лесном массиве, продвинувшись до 200 метров. На Великобурлукском направлении без существенных изменений. Артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по вскрытым объектам противника. Военные химики „северян“ нанесли удар ТОС по опорному пункту 101-й ОБр ТерО, уничтожив скопление личного состава противника», — добавил «Северный ветер».

Военкор Андрей Руденко отметил, что артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Оператором разведывательного дрона „Зала“ был обнаружен опорный пункт ВСУ в тыловом районе. Данные цели были оперативно переданы артиллерийскому расчету БМ-27 „Ураган“. Приведение машины к бою на огневой позиции не заняло больше 10 минут. С учетом передачи точных координат цели огонь велся с минимальной корректировкой осколочно-фугасными реактивными снарядами. Артиллеристам удалось успешно уничтожить опорный пункт противника, несмотря на его удаление от линии боевого соприкосновения. В ходе объективного контроля результатов стрельбы было подтверждено успешное выполнение боевой задачи», — добавил он.

«НгП раZVедка» пишет, что в Харьковской области солдаты ВСУ стали прикрываться гражданским транспортом.

«В Харьковской и Сумской областях, в населенных пунктах расположенных ближе к государственной границе, у ВСУ появилась дурная забава — передвигаться в одном транспорте с гражданскими лицами, включая автобусы, малоразмерные маршрутки и так далее. По причине того, что подобный транспорт ВСУ активно используют в своих целях и зачастую любой гражданский автобус может быть транспортом украинской армии, украинцы сознательно подставляют своих, как они называют их, граждан. По существу это военное преступление, но за людей ВСУ их давно перестали считать», — добавил источник.

Военный блогер Олег Царев отметил, что в северной части Купянска ВСУ пытаются потеснить российские подразделения, чтобы изолировать бойцов ВС РФ в центре города.

«Сообщают о переброске на этот участок наемников ВСУ. На Харьковском направлении ВС России продвинулись примерно на 400 м на Липцевском участке, и на 300 м — в районе Волчанских Хуторов», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

