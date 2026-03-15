15 марта 2026 в 13:38

В Кремле раскрыли стадию переговоров по Украине

Песков: переговоры по Украине встали на паузу из-за загруженности США

В переговорах по решению украинского кризиса наступила пауза, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью британской газете Financial Times. По его словам, у Вашингтона сейчас другие приоритеты, Москва это осознает.

В переговорах возникла пауза. У американцев есть другие приоритеты, и это понимаемо, — сказал Песков.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что переговоры с Россией по украинскому урегулированию являются единственно возможным решением. По его словам, Европа не способна бесконечно поддерживать Украину и поставлять Киеву оружие без участия США.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что переговоры по Украине превратились в «Санта-Барбару» на фоне конфликта США с Ираном. По его словам, американцы хотят провести встречу в США, поскольку опасаются вылетать в другие страны, а делегация России предлагает Швейцарию или Турцию.

Дмитрий Песков
Названа сумма, которую россияне тратят в месяц на питомцев
Mash: отец главкома ВСУ Сырского перестал узнавать родных
Хакеры добрались до телефонных номеров высшего офицерского состава ВСУ
В МИД Ирана сделали важное заявление о здоровье нового лидера
Пожарные выиграли битву с огнем после подлого удара ВСУ
«Позитивная динамика»: Песков оценил продвижение ВС России на фронте
Консульство России в иранском Исфахане приостановило работу
Налет дронов на Москву, Белгород без света: как ВСУ атакуют РФ 15 марта
Песков назвал главную ошибку Европы в вопросе Украины
Песков напомнил о неизменной позиции России по украинскому кризису
«Только Иран»: политолог о возможном выходе США из переговоров по Украине
«Ни шоколада, ни чая»: стали известны детали тюремного быта Мадуро
«Не привез»: Песков указал на важную деталь в визите представителя Макрона
В Кремле подтвердили визит французских властей в Москву
Директора школы осудят из-за подростков, засунувших в рот девочке ершик
Россиянка нарвалась на женатого брачного афериста с шестью детьми
Война в Иране может привести к подорожанию МРТ
Погода в Москве в понедельник, 16 марта: ждать ли мокрого снега и заморозки
Раскрыты планы Путина на предстоящую неделю
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

