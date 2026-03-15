В Кремле раскрыли стадию переговоров по Украине Песков: переговоры по Украине встали на паузу из-за загруженности США

В переговорах по решению украинского кризиса наступила пауза, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью британской газете Financial Times. По его словам, у Вашингтона сейчас другие приоритеты, Москва это осознает.

В переговорах возникла пауза. У американцев есть другие приоритеты, и это понимаемо, — сказал Песков.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что переговоры с Россией по украинскому урегулированию являются единственно возможным решением. По его словам, Европа не способна бесконечно поддерживать Украину и поставлять Киеву оружие без участия США.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что переговоры по Украине превратились в «Санта-Барбару» на фоне конфликта США с Ираном. По его словам, американцы хотят провести встречу в США, поскольку опасаются вылетать в другие страны, а делегация России предлагает Швейцарию или Турцию.