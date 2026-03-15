15 марта 2026 в 16:21

Украина ввела санкции против российских паралимпийцев

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Правительство Украины включило в санкционный список 10 паралимпийцев из России. Президент страны Владимир Зеленский лично подписал соответствующий указ, документ опубликован на сайте главы государства.

Еще одно санкционное решение касается 10 российских паралимпийцев, — говорится в заявлении.

Кроме того, под санкции со стороны Украины подпали 130 граждан России и Ирана. Ограничения также введены в отношении 48 юридических лиц из РФ, КНР и Ирана.

Ранее Зеленский заявил, что правительство Украины ввело санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он обвинил республику якобы в участии в конфликте на стороне России, пригрозив при этом «особыми последствиями».

До этого Зеленский подписал еще один указ, которым ввел санкции сроком на 10 лет против Паралимпийского комитета России и Федерации компьютерного спорта России. Рестрикции включают 17 видов ограничений. Кроме того, Украина бессрочно лишила ПКР и федерацию всех государственных наград страны.

Украина ввела санкции против российских паралимпийцев
