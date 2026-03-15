Украина ввела санкции против российских паралимпийцев

Правительство Украины включило в санкционный список 10 паралимпийцев из России. Президент страны Владимир Зеленский лично подписал соответствующий указ, документ опубликован на сайте главы государства.

Кроме того, под санкции со стороны Украины подпали 130 граждан России и Ирана. Ограничения также введены в отношении 48 юридических лиц из РФ, КНР и Ирана.

Ранее Зеленский заявил, что правительство Украины ввело санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он обвинил республику якобы в участии в конфликте на стороне России, пригрозив при этом «особыми последствиями».

До этого Зеленский подписал еще один указ, которым ввел санкции сроком на 10 лет против Паралимпийского комитета России и Федерации компьютерного спорта России. Рестрикции включают 17 видов ограничений. Кроме того, Украина бессрочно лишила ПКР и федерацию всех государственных наград страны.