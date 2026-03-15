На Украине раскрыли, как Трамп лишил Зеленского главных надежд

Американский лидер Дональд Трамп проигнорировал запросы Киева о сотрудничестве в контексте иранского конфликта и выразил недовольство действиями украинского президента Владимира Зеленского по мирному урегулированию, что разрушает ключевые ожидания Киева, сообщает издание «Страна.ua». Глава Белого дома отклонил предложения украинцев поделиться опытом борьбы с беспилотниками, что лишает Зеленского надежд на получение вооружений и смягчение позиции Вашингтона по территориальным вопросам.

Трамп уже дважды отверг попытки Зеленского стать полезным для американцев в этой войне, передав опыт по борьбе с дронами. Причем сегодня он сделал это в крайне раздраженной форме. <…> Таким образом он перебил две главные надежды Киева в связи с войной в Иране, — отметили журналисты.

Ранее глава США заявил, что Зеленский является тем человеком, от которого стране менее всего требуется содействие. Руководитель Белого дома акцентировал, что Вашингтону не нужна ничья поддержка для отражения атак иранских дронов.

Кроме того, Трамп выразил недоумение в связи с отсутствием стремления у украинского президента к достижению соглашения по мирному урегулированию. Как пояснил хозяин Белого дома, данный процесс оказался значительно более трудным, чем предполагалось. Он акцентировал внимание на том, что договариваться с Зеленским намного проблематичнее, нежели с российским лидером Владимиром Путиным.