Панда Катюша получила подарки в свой «профессиональный» праздник Катюшу из Московского зоопарка поздравили с Днем панд

Панду Катюшу в Московском зоопарке поздравили с Днем панд, сообщает РЕН ТВ. Учреждение 15 марта подготовило праздничную программу с торжественным вручением подарков животным, хотя сам праздник отмечается 16 марта.

Один из гостей, Алексей, поделился впечатлениями, отметив, что панда похожа на маленького ребенка и забавно ест. Он подчеркнул, что животные милые, дружелюбные и достаточно сообразительные.

Мне очень понравилось. Панда как маленький ребенок — забавно кушает. Они милые, неагрессивные и довольно умные, — сказал посетитель.

Все желающие могут поучаствовать в мастер-классах на территории зоопарка. Вместе с аниматорами гости создают фигурки панд из бумаги, используя разные техники.

До этого стало известно, что для Катюши в Московском зоопарке построят уникальный вольер, напоминающий леса провинции Сычуань в Китае. Новое пространство будет включать искусственные водоемы, конструкции для лазания и системы регулирования температуры.

Ранее панде Катюше принесли снег во внутренний вольер, и она сразу начала играть с ним. Сотрудник зоопарка пошутил над животным, заметив, что она лежит в «какашках». Он отметил, что на панду смотрят посетители, а сама она выглядит как «грязнуха-ползуха».