Посол РФ развеял иллюзии о переговорах Путина и Зеленского в Швейцарии

Посол РФ развеял иллюзии о переговорах Путина и Зеленского в Швейцарии Посол Гармонин исключил возможность встречи Путина и Зеленского в Швейцарии

Возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Швейцарии равна нулю, выразил мнение посол РФ в Берне Сергей Гармонин. В беседе с РИА Новости он отметил, что такие шансы крайне низки из-за недружественной позиции конфедерации.

Конфедерация — недружественная нам страна, она четко идет в антироссийском фарватере коллективного Запада, безапелляционно поддерживает киевский режим, в том числе оказывает ему значительную финансовую и материальную помощь, — сказал Гармонин.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН политолог Сергей Федоров заявил, что открытое письмо, которое Зеленский адресовал Путину, является частью кампании Евросоюза по дискредитации РФ. По его словам, так Запад хочет обвинить Москву в несговорчивости.

До этого бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что письмо Зеленского Путину нацелено на срыв любых возможных переговоров с Москвой, а не на их начало. По его словам, обращение написано в духе, исключающем конструктивный диалог.