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05 июня 2026 в 17:08

Стало известно, зачем Макрон пригласил Зеленского на саммит G7

Политолог Ордуханян: европейцы хотят помирить Зеленского и Трампа на саммите G7

Фото: Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Европейские лидеры стремятся организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа на саммите G7 для их примирения, заявил NEWS.ru политолог-американист Рафаэль Ордуханян. При этом, по его словам, приглашение украинского политика на мероприятие носит демонстративный характер.

Безусловно, [приглашение Зеленского на саммит G7] — это демонстративный жест. В данном случае европейские партнеры Киева пытаются вновь воссоединить эту парочку (Зеленский и Трамп. — NEWS.ru), которая поссорилась в Овальном кабинете. До этого времени был колоссальный прессинг на Трампа, и я думаю, что сейчас он будет более сговорчив. Тем более что в американских конгрессе и сенате сейчас звучат проукраинские позиции, — пояснил Ордуханян.

Он предположил, что встреча Зеленского и Трампа может произойти и, вероятно, будут достигнуты договоренности о поставках дополнительного вооружения Украине или антироссийских мерах. По мнению политолога, за этим стоят усилия госсекретаря США Марко Рубио.

Учитывая президентские амбиции самого Рубио, он попытается и здесь найти какие-то ходы, чтобы поднять собственный авторитет в преддверии президентских выборов. Противостояние внутри администрации Трампа сейчас тоже усилится. Так что каждый из игроков — европейцы, Рубио, Трамп — будет пытаться разыгрывать украинскую карту, исходя из новых реалий, которые сейчас существуют. В конечном итоге каждый из них будет использовать это, безусловно, в контексте русофобии, не иначе, — заключил Ордуханян.

Ранее сообщалось, что участие Зеленского в саммите G7 во Франции может стать «взрывоопасным» из-за его напряженных отношений с Трампом. По информации зарубежных СМИ, еще в марте в Елисейском дворце отмечали, что украинского политика не приглашали на мероприятие.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Александр Ефимов
А. Ефимов
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