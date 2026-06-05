В Европе дали оценку возможному участию Зеленского в саммите G7 Politico: присутствие Зеленского на саммите G7 может оказаться «взрывоопасным»

Участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите Группы семи (G7) во Франции может оказаться «взрывоопасным» на фоне его напряженных отношений с президентом США Дональдом Трампом, пишет Politico. Как отмечается в публикации, еще в марте в Елисейском дворце заявляли, что украинского лидера не приглашали на встречу.

В последние дни Париж неожиданно изменил свою позицию, и теперь предполагается, что Зеленский примет участие в саммите. Как считают авторы материала, это решение добавляет элемент неопределенности в предстоящее событие, учитывая напряженность в отношениях между Киевом и Вашингтоном.

Ранее Украина обратилась к России с предложением завершить конфликт, опубликовав открытое письмо, которое разместил на своем сайте Зеленский. В обращении он призвал президента России Владимира Путина начать прямые переговоры и организовать личную встречу для обсуждения прекращения боевых действий. В письме Украина выразила готовность к диалогу.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Трамп и некоторые его соратники действительно хотят содействовать урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что это подтверждается их действиями, несмотря на разногласия в заявлениях.