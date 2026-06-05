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05 июня 2026 в 13:28

Греф спрогнозировал значительный рост прибыли «Сбера» в 2026 году

Греф: рост прибыли Сбербанка будет на уровне двузначных цифр в 2026 году

Герман Греф Герман Греф Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Рентабельность капитала «Сбера» должна составить 22%, что предусматривает рост чистой прибыли на уровне двузначных цифр в 2026 году, заявил на ПМЭФ глава правления банка Герман Греф. По его словам, руководство Сбербанка постарается превысить прибыль прошлого года.

Наш прогноз по рентабельности капитала — 22%. Он подразумевает рост прибыли на уровне двузначных цифр. Мы будем стараться делать все, чтобы сохранить заданную в нашей стратегии рентабельность, превысить прибыль прошлого года, — отметил он.

Греф отметил, что «Сбер» продолжит придерживаться политики распределения 50% прибыли на дивиденды. Пока, по его словам, в банке не собираются ничего менять.

Ранее Греф заявил, что курс доллара может установиться в интервале 84-85 рублей к концу 2026 года. По его словам, этот прогноз не учитывает всех обстоятельств, которые могут возникнуть.

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что ключевыми вызовами для российской экономики сегодня являются дефицит кадров, изменение структуры расходов бюджета, а также жесткая денежно-кредитная политика.

Экономика
Россия
Герман Греф
деньги
Екатерина Свинова
Е. Свинова
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