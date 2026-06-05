Стало известно, в скольких специалистах нуждается экономика Москвы

Экономика Москвы нуждается в 400–450 тыс. специалистах, заявила «Москве 24» заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева в рамках ПМЭФ. Она отметила, что сейчас острый дефицит кадров есть в областях торговли, услуг, строительства и ЖКХ.

Тем не менее это не те сферы, на которые нужно ориентироваться, поскольку в ближайшие годы экономика столицы трансформируется, подчеркнула Багреева. Она связала предстоящие изменения с развитием технологий.

Заммэра посоветовала будущим специалистам обратить внимание на инженерные науки и естественно-научные направления. Кроме того, не потеряют актуальность и профессии, связанные с цифровизацией.

Ранее директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Александр Вайно заявил, что инженерные и математические специальности, а также высокотехнологичные направления остаются приоритетными для молодежи с учетом активного внедрения ИИ. При этом он отметил, что в будущем все профессии будут видоизменены.