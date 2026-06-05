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05 июня 2026 в 11:48

Песков раскрыл искреннее желание Трампа в вопросе Украины

Песков: у Трампа есть искреннее желание помочь в разрешении конфликта на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
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У президента США Дональда Трампа и некоторых членов его команды есть искреннее желание помочь в разрешении конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводят «Известия», об этом говорят дела политика.

Несмотря на существенные противоречия в заявлениях, важны конкретные дела. И по конкретным делам мы видим действительно искреннее желание президента Трампа и некоторых членов его команды помочь в разрешении украинского конфликта, — подчеркнул Песков.

До этого глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США — единственная страна, признавшая необходимость устранить первопричину украинского кризиса. Он также обратил внимание, что в настоящее время Соединенные Штаты не сосредоточены на закреплении договоренностей по Украине с участием Киева, и указал на убеждение Евросоюза не препятствовать этому.

Ранее Песков оценил вероятность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа этим летом в 50%. По его словам, саммит или будет, или не будет.

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