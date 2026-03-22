22 марта 2026 в 13:48

В Московском зоопарке назвали любимую игрушку панды Катюши

Куб-мяч с отверстиями стал любимой игрушкой панды Катюши из Московского зоопарка

Панда Катюша Панда Катюша Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Любимой игрушкой панды Катюши в Московском зоопарке стал зеленый куб-мяч с отверстиями, сообщила РИА Новости генеральный директор учреждения Светлана Акулова. Она отметила, что, несмотря на теплую весеннюю погоду, наличие снега и яркое солнце, Катюша предпочитает проводить большую часть времени не на улице, а во внутренних вольерах павильона.

Всю зиму Катюша с энтузиазмом играла со снегом, он был ее главной игрушкой в этом сезоне. Сейчас ее любимой игрушкой стал зеленый куб-мяч с отверстиями, — рассказала руководитель.

Акулова также заявила, что у матери Катюши, панды Диндин, в детстве была похожая привязанность к мячам. Ей подарили красный мяч, с которым она даже спала.

Директор вместе с этим подчеркнула, что игрушки для Катюши регулярно меняют, чтобы поддерживать интерес. Она добавила, что среди них были новогодние подарки, предметы к дню рождения зоопарка и к китайскому Новому году, выполненные из мешковины и бамбука.

Ранее в Московском зоопарке панду Катюшу поздравили с Днем панд праздничной программой и подарками. В учреждении 15 марта организовали торжественное мероприятие для животных, хотя сам праздник отмечался 16 марта. Один из посетителей, Алексей, поделился своими впечатлениями, отметив, что панда напоминает маленького ребенка и забавно ест.

панды
панда Катюша
Московский зоопарк
животные
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
