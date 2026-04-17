Новое тропическое животное появилось в Московском зоопарке В Московском зоопарке поселился полосатый кускус по кличке Баранка

В Московском зоопарке поселился полосатый кускус по кличке Баранка, пишет «Москва 24» со ссылкой на учреждение. Вес нового обитателя составляет всего около 320 граммов.

Как отметили сотрудники зоопарка, это тропическое сумчатое — настоящий гурман. В рацион Баранки входят папайя, ананас, яблоки, груши, бананы и виноград.

Чтобы посетители могли наблюдать за животным днем, в вольере искусственно создают ночь: освещение выключают, а яркий свет включают в темное время. Это позволяет имитировать естественные условия.

Ранее какаду инка переселили в уличный вольер Московского зоопарка после карантина. Австралийских птиц можно увидеть в экспозиции Центра воспроизводства редких видов животных.

До этого сообщалось, что самка снежного барса Дайна, живущая в Московском зоопарке, позволила добровольно взять кровь из хвоста. Подобный случай зафиксирован впервые за всю 162-летнюю историю учреждения.