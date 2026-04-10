Уникальный случай зафиксировали в Московском зоопарке со снежным барсом В Московском зоопарке впервые в истории добровольно взяли кровь у снежного барса

Самка снежного барса Дайна позволила добровольно взять кровь из хвоста, сообщила пресс-служба Московского зоопарка. Отмечается, что подобный случай зафиксирован впервые за всю 162-летнюю историю учреждения.

Возрастная самка ирбиса Дайна спустя два месяца регулярных заданий позволила добровольно, без анестезии, взять кровь из хвоста. Вместе с Дайной в вольере, расположенном на Старой территории зоопарка, живет самец Унцик, — уточнили в зоопарке.

В учреждении пояснили, что зоологи также научили барсов выходить на зов по имени, переходить из одного вольера в другой и следовать таргетом. Известно, что животных начали готовить к забору крови и инъекциям в начале 2026 года.

Ранее сообщалось, что животные Московского зоопарка начали выходить из закрытых павильонов с наступлением весны и потепления. Одними из первых на открытую территорию перебрались птицы. Посетители смогли увидеть журавлей-красавок, черных аистов, венценосных журавлей, седлоклювых ябиру, черношейных журавлей и марабу. В конце марта в уличный водоем переселили кудрявых и розовых пеликанов, а также бакланов. Среди млекопитающих на свежий воздух вышли равнинные гориллы.