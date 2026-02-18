Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 18:53

«Пятёрочка» поддержала экопроект по сохранению ирбисов

Фото: торговая сеть «Пятёрочка»
Торговые сети «Пятёрочка» и «Перекрёсток» подписали соглашение о сотрудничестве с АО «Татспиртпром» в рамках экопроекта по сохранению и восстановлению популяции снежного барса — одного из самых редких и уязвимых видов животных в России и мире.

В рамках проекта компании-партнеры окажут финансовую поддержку Центру сохранения биологического разнообразия «Снежный барс», расположенному на Алтае. Именно в этой природной зоне, максимально приближенной к естественной среде обитания ирбиса, осуществляется международная научная программа по сохранению редких животных. Вокруг этой задачи объединились ученые из разных стран.

Сохранение снежного барса — это вклад не только в защиту редкого вида, но и в устойчивость горных экосистем, от состояния которых зависит благополучие людей и будущих поколений. Объединяя усилия государства, бизнеса и ученых, мы содействуем сохранению уникальной природы России и формированию осознанного отношения общества к вопросам экологии. Для нас это не разовая инициатива, а часть системной работы в направлении устойчивого развития, находящей отклик у наших покупателей, — сказал управляющий директор сети «Пятёрочка» Владислав Курбатов.

Стороны соглашения будут оказывать помощь в изучении снежных барсов, а также в восстановлении и сохранении их популяции. Одной из важнейших задач станет защита среды обитания барса и минимизация негативного воздействия человека. Особое внимание уделят развитию системы мониторинга и экологическому просвещению населения Алтая.

Проект «Сохраним снежных барсов на Алтае вместе» имеет важное значение не только для российского научного сообщества, но и для всех стран — ареала обитания этого редчайшего вида животных. Мы объединяем усилия как бизнес-сообщества, так и наших потребителей. Вместе мы — сила! Алтай — это место силы, а наш одноименный бренд поможет сохранить снежных барсов для будущих поколений, — сказал гендиректор «Татспиртпром» Руслан Максудов.

Финансирование включает приобретение лабораторного, ветеринарного и мониторингового оборудования, закупку реактивов и специализированных препаратов, а также обеспечение перевозки животных. Кроме того, будут поддерживаться и необходимые условия содержания снежных барсов: закупка кормов и элементов обогащения среды, обслуживание и модернизация вольерного комплекса.

снежные барсы
Россия
пятерочка
бренды
