15 февраля 2026 в 13:09

«Пятерочка» не выдержала натиска снега

В Подмосковье из-за снега обрушилась крыша «Пятерочки»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В подмосковной Бабаихе из-за скопившегося на крыше снега обрушилось здание магазина «Пятерочка», передает «Москва 24». Информацию подтвердили в пресс-службе X5. Никто в результате происшествия не пострадал.

Там добавили, что угрозу заметили заранее, и сотрудников отправили по домам. Планировалось очистить кровлю на следующий день, однако ночью она не выдержала нагрузки. На кадрах видно, как территория магазина оцеплена.

Тем временем в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа снежная глыба, упавшая с крыши спортивного корта, накрыла пятерых детей. Один ребенок погиб, остальным пострадавшим потребовалась помощь.

Ранее из-за обилия снега навес городской больницы рухнул на мужчину 1955 года рождения в Котовске Тамбовской области. В результате ЧП он скончался. В рамках начатого расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за очистку крыши от наледи и снега.

До этого в подмосковном Ступино ледяная глыба, упавшая с крыши дома на улице Пушкина, сломала позвоночник 10-летней девочке. У ребенка диагностирован перелом грудного отдела. Пострадавшую экстренно доставили в больницу Подольска.

