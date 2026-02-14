Россиянин погиб под завалами из-за обрушения навеса больницы Один человек погиб при обрушении навеса больницы в Тамбовской области

Обрушение навеса городской больницы произошло в Котовске Тамбовской области, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону. Причиной стало скопление снега на крыше. По данным ведомства, в результате погиб мужчина 1955 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

14 февраля 2026 года в результате обрушения входного козырька хирургического отделения больницы города Котовска из-за большого скопления снега погиб мужчина, 1955 года рождения, — говорится в сообщении.

На месте трагедии уже работают правоохранительные органы. В рамках начатого расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за очистку крыши от наледи и снега.

Ранее в Москве во время лекции в РЭУ имени Плеханова обрушилась часть потолка из-за резкого потепления. Студенты продолжили занятия, несмотря на капающую с потолка воду и лужи на полу, пострадавших нет.

До этого в Торопце Тверской области крыша двухэтажного жилого дома частично обрушилась из-за скопившегося снега. При этом в производстве уже есть уголовное дело по факту отсутствия ремонтно-восстановительных работ в этой двухэтажке. Прокуратура организовала проверку.