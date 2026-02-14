Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 14:53

Потолок рухнул на студентов в РЭУ им. Плеханова

В Москве обвалился потолок в РЭУ им. Плеханова из-за потепления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В РЭУ им. Плеханова во время лекции обрушилась часть потолка из-за резкого потепления в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. Студенты продолжили занятия, несмотря на капающую с потолка воду и лужи на полу, пострадавших нет.

Температура в столице поднялась до +4 градусов, что привело к таянию снега и обрушению конструкций, говорится в публикации. Однако оттепель продлится недолго — в ночь на 15 февраля ожидается похолодание до -10 градусов.

Ранее в пресс-службе СУ СК по Тверской области сообщили, что в Торопце произошло частичное обрушение кровли двухэтажного жилого дома из-за накопившегося на крыше снега. На место выехали следователи, а прокуратура Торопецкого района начала проверку. Уголовное дело о невыполнении ремонтных работ в этом доме до этого уже было возбуждено.

Кроме того, в детской поликлинике Казани на улице Химиков произошло частичное обрушение двускатной кровли. Предварительная причина — скопление снега на крыше. Жертв и пострадавших нет. Учреждение продолжило работу в штатном режиме, оказывая медицинскую помощь в полном объеме.

